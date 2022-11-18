Накануне в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» обыграл СКА со счетом 5:2.

Во время матча форварду «барсов» Александру Радулову удалось оформить первый хет-трик в составе «Ак Барса».

В следующем матче 19 ноября барсы сыграют с омским «Авангардом». В этот же день СКА проведет матч с нижнекамским «Нефтехимиком».

Напомним, что главному тренеру «Ак Барса» Олегу Знарку поставили условие – если команда не начнет побеждать, то его уволят.

В этом сезоне чемпионата КХЛ «барсы» проиграли 17 из 29 матчей.