 «Ак Барс» обыграл СКА
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«Ак Барс» обыграл СКА

Матч завершился со счетом 5:2.

Спорт
18 ноября 2022  08:46
Автор:
Ольга Ильина

Накануне в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» обыграл СКА со счетом 5:2.

Во время матча форварду «барсов» Александру Радулову удалось оформить первый хет-трик в составе «Ак Барса».

В следующем матче 19 ноября барсы сыграют с омским «Авангардом». В этот же день СКА проведет матч с нижнекамским «Нефтехимиком».

Напомним, что главному тренеру «Ак Барса» Олегу Знарку поставили условие – если команда не начнет побеждать, то его уволят.

В этом сезоне чемпионата КХЛ «барсы» проиграли 17 из 29 матчей.

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