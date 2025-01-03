«Ак Барс» одержал домашнюю победу над «Ладой» в первом своем матче 2025 года

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Спорт
3 января 2025  21:14

 Фото: ak-bars.ru 

Сегодня, 3 января, «Ак Барс» обыграл тольяттинскую «Ладу» на домашнем льду со счетом 3:1.

Ворота казанцев в этом матче защищал Тимур Билялов.

Все голевые события в игре произошли в 3-м периоде. Первыми счет открыли казанцы. Сначала Барабанов совершил сольный проход к воротам «Лады», нанес бросок, а Артем Галимов забил с добивания. Однако всего через 30 секунд тольяттинцы счет сравнивают благодаря шайбе Александра Волкова. Но «Ак Барс» было не остановить: на 52-й минуте забивает Дмитрий Яшкин, подставляя клюшку под бросок Ника Петана. А уже в концовке матча

Александр Барабанов забивает в пустые ворота и устанавливает окончательный счет 3:1.

Казанская команда расположилась на 3-й строчке Восточной конференции с 52 очками. Следующий матч они проведут 6 января против «Авангарда» тоже дома.

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