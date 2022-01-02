«Ак Барс» отправится в дальневосточный выезд без Зарипова и Бобкова

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» представил список игроков, которые отправятся в дальневосточный выезд по маршруту Новосибирск — Хабаровск — Владивосток. Список хоккеистов опубликовала пресс-служба клуба.

Всего хоккейный клуб проведет три игры. Каждая из них пройдет без участия капитана команды Даниса Зарипова. Кроме того, в составе не оказалось вратаря Игоря Бобкова. К слову, последний сегодня отмечает свое 31-летие.

Напомним, во время дальневосточного выезда «Ак Барс» сыграет с «Сибирью» (3 января), «Амуром» (5 января) и «Адмиралом» (7 января).

Среди вратарей на игры отправятся: Артур Ахтямов, Тимур Билялов и Илья Голубев. Что касается защитников, то на дальневосточный выезд поедут: Кирилл Адамчук, Марк Барберио, Джейсон Демерс, Даниил Журавлев, Стивен Кэмпфер, Никита Лямкин, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель и Марк Янчевский.

Также вместе с «Ак Барсом» в Новосибирск, Хабаровск и Владивосток посетят нападающие: Максим Быков, Артем Галимов, Михаил Глухов, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Кателевский, Александр Квартальнов, Николай Коваленко, Кирилл Крутов, Пер Линдхольм, Артем Лукоянов, Кирилл Панюков, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Даниил Тарасов, Джордан Уил, Эрик Фер.

Ранее ведущая «Ак Барс Шоу» и Мисс Татарстан-2020 Анна Семеновых стала мемом. Девушка молчала на протяжении 17 минут и смотрела в камеру, пока другой ведущий — Илья Тагиров и главный тренер юниорской команды «Ак Барса» Павел Корнилов обсуждали матч казанской команды с «Металлургом».