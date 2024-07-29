«Ак Барс» подписал 29-летнего нападающего Ника Петана

Официальный сайт клуба сообщает о подписании контракта с канадским нападающим Ником Петаном.

Фото: ak-bars.ru

Контракт с новичком команды рассчитан на один год. В предыдущем сезоне хоккеист выступал за клубы «Миннесота Уайлд», «Айова Уайлд» и «Хартфорд Вулф Пэк». Всего за свою карьеру он был заигран за следующие клубы НХЛ: «Виннипег Джетс», «Торонто Мейпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс», «Миннесота Уайлд». В минувшем сезоне Петан провел 6 матчей в НХЛ, в которых набрал 2 очка (0+2) и 69 игр за клубы АХЛ со статистикой в 52 очка (16+36).

Генеральный менеджер «Ак Барса», Марат Валиуллин, отметил работоспособность новичка. Он охарактеризовал игрока, как универсального двустороннего нападающего, который, несмотря на свои габариты, борется за шайбу на всей площадке.

Напомним, сегодня казанский клуб сообщил о расторжении контракта с двукратным обладателем Кубка Стэнли – Вячелавом Войновым.