«Ак Барс» подписал новый контракт с клубным воспитанником

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Спорт
7 июня 2025  08:43
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» объявил о подписании двухлетнего контракта с 20-летним нападающим Ильей Барсуковым – контракт подразумевает выступление за фарм-клуб казанцев в ВХЛ «Барс». Барсуков – воспитанник клубной академии, на протяжении четырёх сезонов выступал в чемпионате МХЛ за «Спутник» и «Ирбис». В составе казанского клуба набрал 109 (56+53) очка в 157 встречах. В минувшем сезоне Барсуков дебютировал за «Барс» и успел отличиться результативной передачей в игре с «Челметом» (5:4).

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