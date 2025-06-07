«Ак Барс» подписал новый контракт с клубным воспитанником

«Ак Барс» объявил о подписании двухлетнего контракта с 20-летним нападающим Ильей Барсуковым – контракт подразумевает выступление за фарм-клуб казанцев в ВХЛ «Барс». Барсуков – воспитанник клубной академии, на протяжении четырёх сезонов выступал в чемпионате МХЛ за «Спутник» и «Ирбис». В составе казанского клуба набрал 109 (56+53) очка в 157 встречах. В минувшем сезоне Барсуков дебютировал за «Барс» и успел отличиться результативной передачей в игре с «Челметом» (5:4).