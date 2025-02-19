«Ак Барс» потерпел четвёртое поражение подряд

«Ак Барс» потерпел гостевое поражение от «Нефтехимика» в очередной встрече регулярного чемпионата КХЛ. Матч в Нижнекамске завершился со счётом 2:3. Две шайбы в ворота казанцев влетели в первом периоде – отличились Владимир Брюквин и Лука Профака. При этом на 4-й минуте Жан-Себастьен Ди не реализовал буллит в ворота «Ак Барса». Под занавес периода Николас Петан сократил отставание в счёте, а во второй двадцатиминутке Никита Дыняк сравнял счёт. Решающую шайбу «Ак Барс» пропустил за 19 секунд до второго перерыва при игре в большинстве.

Казанцы потерпели четвёртое поражение подряд, что произошло впервые при Анваре Гатиятулине. Команда осталась на четвёртой строчке «Востока» с 72 очками.

«Нефтехимик» – «Ак Барс» – 3:2 (2:0, 0:0, 0:0)

1:0 Брюквин (Леонтьев, Петров, 03:01)

2:0 Профака (Белозёров, Барбер, 06:29, 5х4)

2:1 Петан (Семёнов, 17:57)

2:2 Дыняк (Замалтдинов, Кателевский, 25:05)

3:2 Хоружев (Ди, 39:41, 4х5)