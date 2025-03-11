«Ак Барс» потерпел четвёртое поражение в шести последних матчах

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Спорт
11 марта 2025  11:00
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» потерпел домашнее поражение от «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Казани завершилась со счётом 3:5, причём уже к первому перерыву «барсы» уступали 0:2. В составе казанцев голами отличились Альберт Яруллин, Семён Терехов и Дмитрий Яшкин. У гостей дубль оформил Иван Морозов, по одной шайбе провели Павел Ткаченко, Ансель Галимов и Дмитрий Вишневский.

Для «Ак Барса» это поражение стало вторым от «Спартака» в сезоне и четвёртым в шести последних играх регулярки. Команда Анвара Гатиятулина осталась на пятой строчке «Востока», обгоняя «Авангард» по дополнительным показателям. У омичей – игра в запасе.

«Ак Барс» – «Спартак» – 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

0:1 Ткаченко (07:50)

0:2 Морозов (09:08)

1:2 Яруллин (Семёнов, Петан, 25:53)

1:3 Галимов (Пашин, Рубцов, 31:54)

2:3 Терехов Сем. (Пустозёров, Мифтахов, 33:41)

2:4 Вишневский (Локтионов, Голдобин, 34:51, 5х4)

3:4 Яшкин (Фальковский, 50:38)

3:5 Морозов (Порядин, Миронов, 59:27, ПВ)

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