«Ак Барс» продлил контракты с Галимовым и Сафоновым, но упустил интересные активы

Ни Ткачева, ни Буше в Казани не будет

В первый день лета в российском хоккее стартовало межсезонье. Игроки, контракты которых истекли 31 мая, вышли на рынок свободных агентов. До начала трансферного окна «Ак Барс» успел продлить контракты лишь с тремя игроками, а также сделать несколько квалификационных предложений. При этом состав фарм-клуба казанцев в ВХЛ уже практически полностью сформирован.

Галимов остался еще на сезон, но может в любой момент отправиться за океан

Ключевыми активами «Ак Барса», которые могли оказаться на рынке свободных агентов с 1 июня, были нападающие Артем Галимов и Илья Сафонов, защитник Алексей Марченко и вратарь Амир Мифтахов. Галимов, Сафонов и Мифтахов на протяжении сезона не скрывали своего стремления уехать за океан в НХЛ. По итогу оба форварда решили остаться в Казани еще как минимум на год, правда, по данным СМИ, контракт Галимова составлен с опцией возможного отъезда в «Анахайм» в любой момент. Илья Сафонов оказался более патриотичным в отношении родного клуба, что прослеживается в его комментарии после продления соглашения: «У меня есть огромная мечта - выиграть Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Надеюсь, в следующем сезоне нам это удастся».

Без особых проблем менеджмент казанцев продлил отношения с другим воспитанником - Радэлем Замалтдиновым. 19-летний нападающий в минувшем сезоне успел поиграть за все команды вертикали «Ак Барса», отличиться дебютным голом в КХЛ и надеть свитер молодежной сборной России. Новый контракт Замалтдинова рассчитан на два сезона, причем под потолком зарплат его соглашение не учитывается.

Кроме того, «Ак Барс» сделал квалификационные предложения сразу 11 хоккеистам, контракты которых истекали 31 мая. В частности, клуб сохранил права на вратаря Амира Мифтахова, защитника Даниила Журавлева и двух форвардов: Алексея Пустозерова и Семена Терехова. На момент написания материала ни один из игроков контракт не принял, но времени еще достаточно - дедлайн по регламенту 30 июня.

Примечательно, что казанцы не сделали «квалы» ни защитнику Алексею Марченко, ни нападающему Николасу Петану. И если канадский форвард действительно не в полной мере оправдал ожидания от приезда в Россию, то Марченко был одним из ключевых игроков обороны команды Анвара Гатиятулина. В регулярке-2024/25 защитник провел 66 игр из 68 возможных, а в плей-офф принял участие во всех встречах. Да, в январе Марченко исполнится 34 года, но российский рынок не особо богат на праворуких защитников, посему гипотетическая потеря хоккеиста выглядит печальной.

Подписания пока затронули только фарм-клуб в ВХЛ

Стартовые дни трансферного окна в КХЛ обычно одни из самых насыщенных. Так, с рынка уже ушли привлекательные активы по меркам любого топ-клуба: Рид Буше продолжит карьеру в «Автомобилисте», а Владимир Ткачев, выигрывавший Кубок Гагарина с «Ак Барсом», отправился в Новосибирск. Если для Буше сезон-2024/25 был далек от идеального с точки зрения эффективности, то Ткачев стабильно на протяжении последних лет добирался до планки в 35 набранных очков.

Пока в воздухе висит судьба контракта Мифтахова, открытым остается вопрос второго вратаря казанского клуба. В плей-офф вратарский вопрос для «Ак Барса» действительно стал проблемным: если весь сезон Гатиятулин уверял, что команда идет тандемом вратарей, то в самый ответственный момент тандем развалился. Тимур Билялов стал ошибаться в серии с «Динамо», на шестой матч место в воротах занял Амир Мифтахов, но продержался всего 9,5 минуты. Но главный актив на летнем рынке, Закари Фукале из «Трактора», в первые же дни перешел… в минское «Динамо»!

Впрочем, на фоне трансферного затишья в основной команде весьма неплохо обстоят дела в фарм-клубе казанцев в ВХЛ. В «Барсе» новые контракты заключили аж 12 (!) игроков. Практически все останутся в системе еще на сезон, и все контракты подписаны без возможности игры в КХЛ. Новые соглашения подписали опытные братья Альшевские и вратарь Булат Мухамов, который последний год провел в режиме поездок с «Ак Барсом» в ранге третьего голкипера без игровой практики. Остались в «Барсе» по четыре защитника и форварда. Это Всеволод Альметкин, Илья Филатов, Раян Хузиханов и Даниил Четвериков в линии обороны, а также Эдуард Габдрахманов, Иван Климкин, Иван Меховов и Кирилл Мухин в атаке. Двухлетний контракт получил нападающий Илья Барсуков, который выпустился по возрасту из МХЛ и дебютировал за «Барс» еще по ходу сезона.

Таким образом в Казани сделали ставку на сохранение костяка не только в основной команде, но и во всей вертикали. Комплектация «Барса» де-факто вышла на финишную прямую, чего не сказать про «Ак Барс». Сейчас команде нужен минимум вратарь, защитник и два форварда. Удастся ли закрыть дыры в ростере, учитывая скудный внутренний рынок?