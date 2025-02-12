«Ак Барс» пропустил пять шайб от «Торпедо»

«Ак Барс» потерпел домашнее поражение от «Торпедо» в очередной встрече регулярного чемпионата КХЛ. Игра на казанском льду завершилась со счётом 1:5. Шайбу престижа «барсы» смогли забросить лишь на 55-й минуте, отличился Дмитрий Яшкин. До этого момента в составе «Торпедо» по одному голу провели Евгений Свечников, Егор Виноградов, Никита Тертышный, Никита Шавин и Максим Летунов. Одну шайбу нижегородцы забросили при игре в большинстве.

«Ак Барс» – «Торпедо» – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

0:1 Свечников (18:19)

0:2 Виноградов (Стеклов, Чефанов, 26:47)

0:3 Тертышный (Летунов, 34:59, 5х4)

0:4 Шавин (Воронин, 46:09)

0:5 Летунов (Тертышный, Фирстов, 47:43)

1:5 Яшкин (Семёнов, Князев, 54:58)