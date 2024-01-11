«Ак Барс» смог избавиться от Жафярова и вернул воспитанника из-за океана

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«Ак Барс» хорошо поработал на «флажке», закрыв скандальную историю с Дамиром Жафяровым. Бонусом менеджмент «барсов» вернул Артемия Князева, на которого претендовало «Торпедо», и командировал пять игроков в «Нефтяник».

Главной трансферной сагой дедлайна была судьба форварда «барсов» Дамира Жафярова. Игрок не появлялся на льду с конца ноября, а в целом за регулярку в 16 матчах отличился лишь голом и результативной передачей. Для хоккеиста, который летом 2023-го приходил едва ли не в статусе будущего форварда первого звена, результаты более чем скромные. Игрок то адаптировался к системе, то восстанавливался после повреждения - благополучно к ноябрю в прессе появились слухи о возможном обмене хоккеиста.

Но близился дедлайн, и разрубить узел противоречий за пару дней до конца переходов решил агент хоккеиста Шуми Бабаев, направивший в КХЛ иск к Зинэтуле Билялетдинову с формулировкой «дискриминация». По версии представителя, наставник «барсов» не давал игровой практики Жафярову и еще одному клиенту - Никите Евсееву. Последний, в частности, сначала оказался в «Барсе», а 20 декабря был и вовсе командирован в «Нефтяник».

Развязка конфликта наступила 27 декабря, когда стороны все же пришли к компромиссу. Дамир Жафяров перешел в «Авангард» за денежную компенсацию, Омск отпустил в «Магнитку» Игоря Гераськина, а «Металлург» получил денежную компенсацию от «барсов» за Семена Кошелева. Клубы провели равный обмен, если посмотреть на статистические показатели: Гераськин набрал 15 (5 + 10) очков в 42 встречах, Кошелев - 14 (4 + 10) в 34 играх.

Примечательно, что сразу после перехода Жафяров выдал серию из трех игр подряд с набранными очками: забил в первом же матче «Ладе», а затем отдал по одной результативной передаче с «Салаватом» и «Ладой».

- Мы брали игрока для системы, но немного не пошло. Терпели, ждали, не готовы были отдавать его просто так. Обмен состоялся тогда, когда он нас устроил. Из-за этого затянулись какие-то трансферы, приходилось идти на меры, состоялся обмен Кристиана Хенкеля на Райли Барбера, чтобы встряхнуть команду, - прокомментировал переход генменеджер «барсов» Марат Валиуллин.

Кошелев тоже пришелся в Казани ко двору. Зинэтула Билялетдинов поднял новичка в первую тройку атаки, а форвард уже в третьем матче отличился голом.

Последним новичком команды стал 23-летний защитник Артемий Князев, воспитанник клубной системы. В 2018-м после сезона в МХЛ Артемий отправился за океан, где спустя год был задрафтован «Сан-Хосе Шаркс» под 48-м номером. Два сезона Князев провел в Квебекской юниорской лиге, затем грянула пандемия, и защитник на конец 2020-го в России на правах аренды.

С 2021-го Князев выступал в АХЛ за фарм-клуб «акул», где суммарно набрал 141 игру. Перед вторым возвращением в Россию Князевым интересовалось «Торпедо», однако «Ак Барс» не отпустил хоккеиста в Нижний Новгород. В КХЛ защитник уже успел провести два матча, не отличившись результативными действиями.

Финальным трансферным аккордом стало командирование хоккеистов в Альметьевск. Молодые игроки, на которых тренерский штаб «барсов» в оставшейся части сезона уже не рассчитывает, будут помогать «Нефтянику» решать турнирные задачи. Помимо уже упомянутого Никиты Евсеева на юго-восток Татарстана отправились защитники Всеволод Альметкин и Семен Ионов, нападающие Максим Быков и Артур Бровкин. После 42 игр «Нефтяник» занимает лишь 12-е место в таблице ВХЛ, хотя перед командой поставлена задача вести борьбу за Кубок Петрова. Молодежь из системы «Ак Барса», обкатанная в КХЛ, вполне может помочь в достижении этой цели.

Впрочем, самый ожидаемый трансфер в Казани так и не случился. Дмитрий Воронков принял решение остаться в НХЛ и продолжить выступать за «Коламбус». В 35 матчах на счету россиянина 20 (7 + 13) очков, так что дела у игрока пока идут в гору. Но генеральный менеджер «барсов» подчеркнул, что диалог с хоккеистом идет постоянно и в Казани рассматривают вариант возможной годичной аренды в будущем.