«Ак Барс» сообщил о подписании олимпийского чемпиона Александра Барабанова

На сайте казанского клуба появилась новость о подписании 30-летнего российского нападающего Александра Барабанова. Контракт с ним рассчитан на два сезона.

Фото: ak-bars.ru

В прошлом году форвард играл в НХЛ за клуб «Сан-Хосе Шаркс», где набрал 13(4+9) очков в 46 матчах. Всего же за свою карьеру игрок провел 206 игр в американской лиге с показателем 107 (32+75) очков.

В КХЛ Барабанов играл за «СКА», в составе которого провел 330 матчей, набрав160 (73+87) очков. Кроме того, Александр выиграл Олимпийское золото, выступая за сборную России в 2018 году.

Генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин, отметил, что игрок подходит для топ-6 и находится в отличной форме. Это двусторонний нападающий, который хорошо знаком главному тренеру Анвару Гатиятулину, заявил менеджер.

Напомним, что вчера стало известно о переходе нападающего Станислава Галиева из «Ак Барса» в омский «Авангард».