«Ак Барс» сообщил об уходе нападающего Дмитрия Кагарлицкого

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Спорт
29 апреля 2024  22:50

На сайте клуба появилась новость со словами благодарности спортсмену и сообщением, что игрок покидает команду.
Дмитрий Кагарлицкий был игроком казанской команды с сезона 2021/22. В клубе он завоевал серебряную медаль чемпионата России в 2023 году. В этом сезоне форвард провел 67 матчей, включая плей-офф, в которых забил 15 голов и отметился 10 передачами. Всего в казанской команде спортсмен сыграл 208 матчей.

В своем телеграм канале Дмитрий поблагодарил «Ак Барс» и его болельщиков и заявил, что они были близки к Кубку Гагарина.

Напомним, ранее клуб сообщил о продлении контракта Тимура Билялова.

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«Ак Барс» сообщил об уходе нападающего Дмитрия Кагарлицкого
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