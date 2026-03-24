«Ак Барс» стартовал в плей-офф с волевой победы в овертайме

В Казани на льду «Татнефть Арены» завершился первый матч серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и челябинским «Трактором». Хозяева одержали победу со счетом 3:2, сумев переломить ход игры.

Счет открыли гости: на 15-й минуте отличился Виталий Кравцов. Однако в первом периоде был и еще один эпизод с голом челябинцев, который после видеопросмотра главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин сумел опротестовать — шайбу отменили.

Долгое время казанцы не могли восстановить равновесие, но в заключительной 20-минутке сумели полностью перевернуть игру. На 50-й минуте Алексей Пустозеров сравнял счет, а спустя пять минут Нэйтан Тодд реализовал большинство и вывел хозяев вперед.

Казалось, что основное время завершится победой «Ак Барса», но за 20 секунд до финальной сирены Виталий Кравцов оформил дубль и перевел встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке победу хозяевам принес Александр Барабанов, забросивший решающую шайбу.

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу казанцев. Вторая встреча команд пройдет 25 марта в Казани. Начало запланировано на 19:30 по московскому времени.