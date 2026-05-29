В РТ на 200 площадках проходит Всероссийский агродиктант

В Казани на площадке Минсельхозпрода РТ более 100 человек написали второй Всероссийский агродиктант. За 40 минут участники ответили на 30 вопросов — от истории земледелия до цифровых технологий и экономики сельского хозяйства.

В республике акция охватывает свыше 200 площадок. Присоединиться могут все желающие онлайн (агродиктант.рф) или очно до 30 мая. Первый агродиктант в 2025 году собрал более 400 тыс. участников по всей стране. В Татарстане тогда работали 166 площадок. Организаторы отмечают, что главная цель — популяризация сельских специальностей и привлечение молодежи в АПК.