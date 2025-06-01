«Ак Барс» сумел сохранить Артёма Галимова

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Спорт
1 июня 2025  10:58
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с нападающим Артёмом Галимовым – игрок останется в казанском клубе ещё на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате Галимов стал лучшим снайпером и бомбардиром «Ак Барса», он набрал 59 (35+24) очков. Плей-офф сложился для форварда менее результативно – в 13 матчах он набрал 7 (2+5) очков. По итогам сезона КХЛ отметила Галимова как самого полезного игрока регулярки.

Галимов дебютировал за «барсов» в сезоне 2018/19. С того момента он провёл в КХЛ 391 матч и набрал 166 (79+87) очков.

Напомним, ранее мы сообщали, что Илья Сафонов также продлил контракт с казанским клубом еще на один год.

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