«Ак Барс» упустил победу в матче с «Динамо» – 2:3, серия сравнялась

Казанский «Ак Барс» потерпел второе поражение в серии ¼ финала Кубка Гагарина, уступив московскому «Динамо» со счетом 2:3. После четырех матчей счет в серии стал 2:2.

Ключевые моменты игры:

«Динамо» открыло счет в первом периоде

Александр Барабанов сократил отставание (1:2)

Гол Дмитрия Яшкина (2:3) не помог спасти игру

Отмененный гол «Ак Барса» во втором периоде стал переломным моментом

Решающий пятый матч серии состоится 20 апреля в Москве. Начало в 19:00 по местному времени. Болельщики «Ак Барса» надеются, что команда сможет переломить ход противостояния на выезде.