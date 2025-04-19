«Ак Барс» упустил победу в матче с «Динамо» – 2:3, серия сравнялась

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Спорт
19 апреля 2025  00:39

Казанский «Ак Барс» потерпел второе поражение в серии ¼ финала Кубка Гагарина, уступив московскому «Динамо» со счетом 2:3. После четырех матчей счет в серии стал 2:2.

Ключевые моменты игры:

  • «Динамо» открыло счет в первом периоде

  • Александр Барабанов сократил отставание (1:2)

  • Гол Дмитрия Яшкина (2:3) не помог спасти игру

  • Отмененный гол «Ак Барса» во втором периоде стал переломным моментом

Решающий пятый матч серии состоится 20 апреля в Москве. Начало в 19:00 по местному времени. Болельщики «Ак Барса» надеются, что команда сможет переломить ход противостояния на выезде.

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«Ак Барс» упустил победу в матче с «Динамо» – 2:3, серия сравнялась
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