«Ак Барс» уступил в Хабаровске, ведя в счёте в две шайбы

«Ак Барс» в Хабаровске проиграл «Амуру», дважды ведя в счёте в две шайбы по ходу встречи. Игра на «Платинум Арене» завершилась со счётом 4:5.

В первом периоде казанцам хватило двух бросков в створ, чтобы забросить две шайбы – отличился Дмитрий Яшкин. Следом «Амур» отыграл один гол. Вторая двадцатиминутка также завершилась в пользу гостей: на точные броски Кирилла Семёнова и Артёма Галимова хабаровчане ответили голом Ивана Мищенко. Третий период остался за «Амуром». Хозяева отличились в форматах «5 на 3» и «5 на 4», а за минуту до финальной сирены Алекс Гальченюк принёс хабаровчанам победу.

«Амур» – «Ак Барс» – 5:4 (1:2, 1:2, 3:0)

0:1 Яшкин (Петан, Семёнов, 03:17)

0:2 Яшкин (Петан, Лямкин, 03:49, 5х4)

1:2 Лапин (Мищенко, Гиздатуллин, 08:53)

1:3 Семёнов (Петан, 23:30)

2:3 Мищенко (Дюрандо, Грецкий, 25:16)

2:4 Галимов (Лучевников, 37:21)

3:4 Броадхёрст (Гальченюк, Барулин, 41:08, 5х3)

4:4 Броссо (Мищенко, Броадхёрст, 42:18, 5х4)

5:4 Гальченюк (Слепец, Джурусик, 58:43)