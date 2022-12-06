 «Ак Барс» в Астане проиграл «Барысу» в матче чемпионата КХЛ
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«Ак Барс» в Астане проиграл «Барысу» в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Спорт
6 декабря 2022  19:25
Автор:
Эдуард Салихов

Казанский «Ак Барс» в Астане проиграл «Барысу» в матче чемпионата КХЛ со счетом 2:3. 

«Барыс» вел 2:0 после первого периода. Сравнять счет казанцам удалось в третьем периоде. В серии послематчевых штрафных бросков точнее оказались хозяева. Так, «Ак Барс» прервал серию из двух побед подряд. Следующий матч казанцы сыграют 8 декабря против «Авангарда».

Ранее «КВ» сообщали, что Олег Знарок по собственному желанию покинул пост главного тренера «Ак Барса». Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначили Юрия Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.

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