«Ак Барс» в Казани уступил минскому «Динамо» 1:3

Сегодня, 20 декабря, в Казани прошел очередной матч Чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» уступил минскому «Динамо» со счетом 1:3.

Как и в прошлом матче против «Салавата Юлаева» место в воротах казанской команды со старта матча занял Амир Мифтахов.

В первом периоде минчане уже на 4-й минуте смогли отрыть счет. Александр Волков реализовывает большинство своей команды, после фола Марченко. А еще через 11 минут Андрей Стась увеличивает преимущество: после его броска Мифтахов неудачно отбивает шайбу блином, и она заваливается ему за спину. В итоге 0:2 к концу первого периода.

Во втором Артем Галимов имел возможность отыграть одну шайбу в начале периода, когда он замыкал передачу партнера на дальней штанге, но Демченко в шпагате смог бросок отразить. Дальше грамотные оборонительные действия «Динамо» не позволяли казанцам развивать атаку. И только под конец периода Дмитрий Яшкин забивает с «пятака», после отскока от броска Семенова.

В третьем периоде «Ак Барс» заметно прибавил и даже «перебросал» соперника, но, увы, в голы свое атакующее преимущество трансформировать не сумел. Напротив, в конце матча Александр Волков, забивает в пустые ворота, оформив дубль.

Казанцы сохранили третье место в Восточной конференции. Следующую игру они проведут 23 декабря на выезде против московского «Динамо».