«Ак Барс» впервые в сезоне победил в «зеленом дерби» «Салават Юлаев»

Вчера, 18 декабря, в Казани «Ак Барс» на своем льду принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой казанской команды со счетом 3:2. Это первое выигранное «зеленое дерби» для «Ак Барса». Предыдущие два противостояния между командами закончились со счетами 3:2ОТ и 5:3 в пользу «Салавата Юлаева».

На этот раз в воротах казанцев со старта матча играл Амир Мифтахов.

Первый период команды начали очень активно, поочередно обмениваясь острыми атаками. И уже на исходе 3-й минуте хозяева открывают счет. Дыняк отбирает шайбу в своей зоне, доставляет ее в чужую, скидывает на Миллера, а тот точной передачей на дальний угол ворот находит Артура Бровкина, который ее замыкает. В какой-то момент матч 9 минут проходил без остановок игры, но больше шайб в нем болельщики не увидели.

Во втором периоде «Ак Барс» развивает свое преимущество: выстояв в меньшинстве, уже в следующей атаке Кирилл Семенов точным броском увеличивает преимущество к 22-й минуте матча. А еще через три минуты забивает Дыняк, красиво обыгрывая Самонова перед воротами. 3:0 в «Татнефть Арене» к 25-й минуте. После этого тренерский штаб «Салавата Юлаева» берет тайм-аут, но вратаря не меняют. И это дает свои плоды: через 6 минут уфимцы отыгрывают одну шайбу. Владислав Ефремов со второго броска «размачивает» Мифтахова.

В начале третьего периода «Салават Юлаев» забивает быструю шайбу. На 41й-минуте Александр Шаров, после передачи Денниса Яна в ближнем бою переигрывает казанского вратаря и делает счет 3:2. Однако сравнять счет игрокам «Салавата» не получилось.

Благодаря этой победе «Ак Барс» сокращает отставание от «Салавата Юлаева», занимающего 2-е место в Восточной конференции. У казанского клуба 46 очков и одна игра в запасе. Свой следующий матч «Ак Барс» проведет 20 декабря в Казани против минского «Динамо». Встреча начнется в 19:30.