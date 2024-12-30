«Ак Барс» в последнем матче в 2024 году уступил «Северстали» 2:3

Сегодня, 30 декабря, «Ак Барс» проводил последний свой матч в 2024 году против «Северстали» на своем льду. К сожалению, в очередной раз казанской команде не удалось выиграть две встречи подряд, матч закончился победой череповецкой команды со счетом 2:3.

Фото: ak-bars.ru

В первом периоде счет открыл «Ак Барс». Никита Лямкин сделал передачу через всю свою площадку на Дмитрия Кателевского, а тот убежал и переиграл вратаря – 1:0. Дальше, не смотря на множество моментов, развить свое преимущество казанской команде не удалось.

Во втором периоде «Северсталь» счет сравнивает. Руслан Абросимов забивает из-за ворот Мифтахова после передачи Михаила Котляревского. Больше результативных действий в этом отрезке не было, и развязка матча произошла в третьем периоде.

В заключительной части матча сначала забивают казанцы. На 43-й минуте Дмитрий Яшкин разбирается в вратарем «Северстали» после передачи Кирилла Семенова. Однако уже через три минуты череповецкая команда снова сравнивает счет – отличился Данил Аймурзин в большинстве. Решающую же точку в поединке ставит Данил Аймурзин, который забивает за 17 секунд до конца матча.

Несмотря на минорное завершение календарного года, «Ак Барс» сохраняет 3-е место Восточной конференции. У команды 50 очков, столько же у магнитогорского «Металлерга», но в активе казанцев 2 запасные игры. Следующий матч «Ак Барс» проведет уже 3 января дома против «Лады».