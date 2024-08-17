«Ак Барс» в товарищеском матче обыграл «Нефтяник» со счетом 6:4

Казанский клуб на своем льду проводил товарищескую встречу с альметьевским «Нефтяником». Матч закончился со счетом 6:4.

Капитаном «казанцев» в этой игре был Илья Сафонов. Первыми счет открыли гости – отличился Артем Воронин на 3-й минуте. Но за 4 минуты до конца первого периода Митчелл Миллер сравнял счет, забив в большинстве.

Второй отрезок матча оказался более результативным. Дублем отметился Кирилл Крутов и еще одну шайбу забросил Радэль Замалтдинов. За «Нефтяник» отличились Максим Кориневский и Ислам Хасанов. Таким образом после 2-й двадцатиминутки «Ак Барс» вел с минимальный счетом 4:3.

Заключительный отрезок встречи долгое время был нерезультативным и все решилось в последние 4 минуты матча. Сначала забивает Артем Бровкин, увеличивая отрыв казанской команды до двух шайб. Но за 8 секунд до конца игры Максим Кориневский забивает, сокращая отставание. Однако окончательную точку в мачте ставит Денис Комков за 3 секунды до конца игры забрасывая в пустые ворота – 6:4.

Дальше «Ак Барс» примет участие в турнире им. Пучкова в Санкт-Петербурге. Первый матч запланирован на 22 августа с «Куньлунь Ред Стар». Встреча начнется в 15:00.