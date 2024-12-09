«Ак Барс» в Уфе уступил «Салавату Юлаеву» в овертайме 2:3

Вчера, 7 декабря, казанская команда проводила очередной матч с «Салаватом Юлаевом», который известен в КХЛ под вывеской «Зеленое дерби». К сожалению, во второй раз в сезоне «Ак Барс» это дерби проиграл.

Фото: ak-bars.ru

На этот раз ворота казанцев защищал Амир Мифтахов сразу с начала матча. Тимур Билялов, который по ходу прошлой встречи был заменен после трех пропущенных шайб, числился вторым вратарем.

Первый период команды начали активно, но «Ак Барс», как и в двух предыдущих матчах, снова пропустил первым. Артем Набиев со второй попытки точным броском поразил ворота Мифтахова на 8-й минуте. Казанцы, не смотря на игру в большинстве, отквитаться в первом периоде не смогли.

Зато во втором периоде на 32-й минуте счет сравнивает Ник Петан. Сначала Дмитрий Яшкин, поборовшись за воротами, отбирает шайбу и пасует на Кирилла Семенова, тот находясь под прессингом, делает «слепую» передачу на пятак Петану и он не оставляет шансов Самонову. Шикарная комбинация, которая наверняка войдет в подборки лучших голов недели КХЛ. Спустя пару минут происходит стычка у ворот «Ак Барса», которая едва не переросла в драку. Во время атаки Александр Хмелевски наносит удар по рукам Мифтахова после свистка, что не оставил без внимания Никита Дыняк и вступился за вратаря. Впрочем, судьи разняли хоккеистов. А еще через несколько минут «Салават Юлаев» реализует большинство: Джошуа Ливо бросает от синей линии, но из-за скопления игроков на пятачке вратарь казанцев не отбивает шайбу. 2:1 к 35-й минуте.

Третий период начинается с быстрой шайбы «Ак Барса». Всего 19 секунд понадобилось казанцам: Миллер проходит к воротам обыгрывая игрока «Салавата Юлаева» и делает пас на Яшкина, который счет сравнивает. Однако больше голов в этом периоде забито не было, и принципиальная встреча перешла в овертайм. Там Джошуа Ливо ставит победную точку забрасывая после точного броска на 63-й минуте матча.

Несмотря на поражение «Ак Барс» остался на 3-й строчке в Восточной конференции с 44 очками, от «Салавата Юлаева», который занимает 2-е место, казанский клуб отделяет 4 очка при одной игре в запасе. Следующий матч «Ак Барс» проведет дома, после долгой паузы на Кубок Первого канала, 18 декабря. Соперником снова будет «Салават Юлаев». Удастся ли казанцам прервать череду поражений в «Зеленом дерби»?