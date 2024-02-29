«Ак Барс» встретится с «Автомобилистом», «Динамо» забрало Кубок Континента

«Барсы» впервые за 9 лет вышли на «Автомобилист»

До последнего дня не был известен соперник «Ак Барса», закончившего регулярку четвертым, на пятую строчку претендовали «Автомобилист» и «Трактор». «Авто» принимал крепкий «Локомотив», а челябинцы дома играли с «Амуром». По итогу оба клуба свои встречи забрали, и Екатеринбург забронировал за собой пятое место.

Примечательно, что с 2022 года «Ак Барс» не выходил в плей-офф со столь низкого посева. В том розыгрыше казанцы вышли на «Авангард», вылетев в первом раунде за шесть встреч (2-4).

Единственный раз «Ак Барс» и «Автомобилист» пересекались в серии игр на вылет еще в 2015-м. Тогда «барсы» выиграли Восточную конференцию, а «Авто» забрался в плей-офф с восьмой строчки. Серия получилась не самой продолжительной: команда Билялетдинова как под копирку взяла две домашние игры с одинаковым счетом (3:2 ОТ), причем обе победные шайбы забросил один и тот же человек - Оскар Меллер. Третья игра осталась за Екатеринбургом (0:2), после чего «Ак Барс» двумя играми закрыл вопрос о победителе (2:1, 3:2). Дальше казанцы поступательно отправили в отпуск «Авангард» (4-1), «Сибирь» (4-1), но в финале не смогли ничего противопоставить СКА (1-4).

«Автомобилист», не пропустивший ни одного сезона КХЛ, и вовсе не может похвастаться кубковой славой. Нынешний выход в плей-офф для команды десятый в истории. Восемь раз для Екатеринбурга все заканчивалось на первом раунде. Историческое достижение - розыгрыш 2019 года, когда «Автомобилист» выиграл регулярку на «Востоке», уничтожил в четвертьфинале конференции «Трактор» (4-0), а затем не менее ярко провалился в серии с «Салаватом Юлаевым» (1-4).

В регулярке-2023/24 «Ак Барс» и «Авто» встретились четыре раза, казанцы уступили лишь однажды - 21 декабря прошлого года в Екатеринбурге (1:2). А глобально баланс встреч на стороне «барсов», хоть игры на Урале и даются команде тяжеловато - в двух последних сезонах лишь одна победа в четырех матчах. «Авто» имеет неплохую пару вратарей (Евгений Аликин и Владимир Галкин), завершивших регулярный чемпионат с более чем 92% отраженных бросков. Кроме того, в Екатеринбурге есть очень продуктивные легионеры в линии атаки - знакомый казанским болельщикам Стефан Да Коста (54 очка) и Брукс Мэйсек (47 очков). Имея третью платежку на «Востоке» (по версии «Спорт-Экспресса»), «Автомобилист» претендовал на более высокие места по итогам регулярки, но слабо провел 2024 год и потерял преимущество своей площадки. Команде Билялетдинова в этой паре будет непросто, но «Ак Барс» - крайне опытный кубковый боец, так что едва ли стоит ждать сенсаций.

«Магнитка» слетает в Хабаровск, «Трактор» сыграет с «Салаватом»

Заключительный игровой день определял и лидера Восточной конференции - так совпало, что «Магнитку» и «Авангард» до очной встречи разделяло всего очко. Сильнейший на «Востоке» бонусом получал выход на «Амур» в первом раунде плей-офф. В силу этого либо каких-то иных неведомых причин «Металлург» вышел на матч в не самом оптимальном составе. Но голодные до игры резервисты сделали дело, обыграв основу «Авангарда» со счетом 3:1. Как итог - «Магнитка» скрестит клюшки с «Амуром», а Омску предстоит серия с «Ладой».

Клуб из Тольятти - еще одно приятное открытие этого чемпионата. «Лада» вернулась в КХЛ впервые с 2018 года, причем за шесть сезонов в лиге команда лишь однажды (в 2009-м) выходила в весенний этап розыгрыша. Тем удивительнее, что новичок уверенно прошел регулярку и забронировал себе заслуженную путевку.

Последняя пара на «Востоке» - «Салават Юлаев» - «Трактор». За четыре последних сезона команды пересекаются в третий раз. В 2021-м «Трактор» вылетел уже в первом раунде (1-4), на следующий год соперники встретились в полуфинале конференции, где Челябинск взял реванш (4-2). В целом баланс встреч на стороне «Трактора» - впервые команды успели пересечься в 2018-м, тоже на стадии полуфинала конференции, но серия растянулась на семь матчей, а последнее слово осталось за «Трактором» (2:1).

Кубок Континента - у «Динамо»

Спустя 10 лет московское «Динамо» вернуло себе Кубок Континента, став лучшей командой по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 98 очков в 68 играх - это третий с конца показатель в истории лиги. Меньше очков для успеха потребовалось лишь ЦСКА (91 и 94), но и чемпионат тогда был короче (60 и 62 матча соответственно).

Кубок Континента существует с сезона-2009/10, помимо собственно трофея он дает команде преимущество первого посева в плей-офф вплоть до финала Кубка Гагарина. Три стартовых Кубка Континента неизменно уезжали на «Восток»: регулярку выигрывали «Салават Юлаев», «Авангард» и «Трактор». Дальше - бессменное правление «Запада» с шестью кубками у ЦСКА и тремя у СКА. Второй раз в истории эту компанию разбавило «Динамо», причем в 2014-м трофей не принес удачи - москвичи вылетели в первом же раунде от «Локомотива» (3-4). Кубок Континента вообще снискал сомнительную славу: лишь однажды его обладатель выиграл Кубок Гагарина (ЦСКА в 2019-м) да дважды добирался до финала (тоже ЦСКА - в 2016-м и 2021-м). Интересно, что и в НХЛ обладателям Президентского кубка за победу в регулярке тоже не везет: последний раз его триумфатор забирал Кубок Стэнли еще в 2013-м, трофеем довольствовался «Чикаго Блэкхокс».

Москвичи в первом раунде встретятся с минским «Динамо», которым рулит небезызвестный Дмитрий Квартальнов. Единственный раз соперники пересекались в сезоне-2011/12, тогда бело-голубые закрыли вопрос о победителе серии за четыре матча (4-0), а потом, для пущей уверенности, забрали Кубок Гагарина.

СКА едва не вышел на ЦСКА в первом раунде

Вторым на «Западе» финишировал СКА, причем соперником петербуржцев вполне мог стать столичный армейский клуб. Серия, от которой в Западной конференции всеми силами стараются уйти, едва не настигла в первом же раунде. Но нижегородское «Торпедо» не явило чуда, потерпев под занавес регулярки седьмое (!) поражение подряд. Подопечные Игоря Ларионова откатились на седьмое место «Запада» и вышли на СКА - третий раз в истории КХЛ. Годом ранее «Торпедо» отправилось в отпуск за четыре встречи (0-4), в сезоне-2014/15 серия продлилась на игру дольше (1-4).

ЦСКА встретится с третьей командой Западной конференции «Локомотивом». Это тоже своеобразная классика: в плей-офф команды пересекались четыре раза, три последние серии оставались за москвичами. Единственный успех датируется сезоном-2016/17, когда ярославцы взяли свои последние медали чемпионата России.

Последняя пара конференции - «Спартак» - «Северсталь». Москвичи - еще одна сенсация регулярки, слегка забуксовавшая к февралю. Но красно-белые вышли в весну с преимуществом своей площадки, где встретятся с не менее интересным соперником. За регулярный чемпионат эта пара успела провести четыре матча, в символической серии ведет «Спартак» (3-1). В плей-офф же оба участника редкие гости, не добывавшие звезд с неба, поэтому яркая борьба гарантирована.

Первые игры плей-офф пройдут сегодня вечером, в том числе старт в розыгрыше Кубка Гагарина возьмет «Ак Барс».