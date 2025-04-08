«Ак Барс» встретится с «Динамо» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина

После завершения серии между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» определился соперник казанского «Ак Барса» во втором этапе плей-офф – им стало московское «Динамо».
Расписание матчей серии:
В Москве:
• 12 апреля в 16:30
• 14 апреля в 19:00
В Казани:
• 16 апреля в 19:30
• 18 апреля в 19:30
При необходимости:
• 20 апреля – Москва
• 22 апреля – Казань
• 24 апреля – Москва
Уфимский «Салават Юлаев» в это время будет играть против «Спартака».
Болельщики ожидают напряженной борьбы: в регулярном чемпионате команды показали равные результаты, что обещает зрелищную серию.