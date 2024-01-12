«Ак Барс» вымучил победу над «Барысом»

В 2024 год команда Билялетдинова вошла седьмой на «Востоке» с вполне осязаемыми рисками выпасть из восьмерки плей-офф. За два матча, состоявшихся в праздничные дни, казанцы сначала мучительно одолели аутсайдера конференции «Адмирал» (2:1 ОТ), а затем с таким же счетом, но в основное время, сломили сопротивление «Автомобилиста» (2:1). Завершали домашнюю серию «барсы» «кошачьим дерби» с «Барысом».

Последний уже скорее доигрывает сезон, нежели решает турнирные задачи. Клуб из Астаны стабильно выдавал серии по четыре - пять поражений, дважды за регулярку сменил тренеров, а под занавес осени отпустил некоторых ключевых игроков в другие команды КХЛ.

Но в минувший вторник коса нашла на камень: «Ак Барс» почти 20 минут за матч провел в атаке, ни разу при этом не пробив Андрея Шутова. Суммарно казанцы 30 раз попали в створ, однако голкипер гостей поймал настоящий кураж, спасая команду в невероятных ситуациях. Бонусом «барсы» сами транжирили моменты - по пустым воротам из убойной позиции не попадал Александр Радулов, порядка четырех голевых моментов упустил Дмитрий Кагарлицкий.

А в серии послематчевых бросков казанцев подтащил Тимур Билялов - вратарь парировал четыре броска, еще один отправился мимо створа. Из четырех попыток у «барсов» единственную реализовал Кирилл Семенов, принесший итоговую победу.

После 48 матчей в активе казанцев 58 очков - команда на восемь баллов оторвалась от девятой строчки на «Востоке» и поступательно двигается вверх. Но пугает даже не невзрачная январская игра, а эффективность спецбригад. С начала 2024 года у «барсов» было 12 попыток большинства, из которых команда реализовала лишь… одну. Эффективность в 8,3% шокирует, учитывая имена исполнителей, выходящих на лед реализовывать лишнего.

Сегодня казанцы сыграют в Челябинске с соседом по турнирной таблице «Трактором», что будет хорошим подспорьем в борьбе за первую четверку.