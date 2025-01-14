«Ак Барс» взял реванш у «Амура»

Казанский клуб начал дальневосточный выезд с уверенной победы, взяв реванш у «Амура» за октябрьское поражение в столице РТ. Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). «Ак Барс» распечатал ворота хозяев за три минуты до конца первого периода, отличился Алексей Пустозеров. Во второй двадцатиминутке соперники обменялись голами – на шайбу Владислава Барулина гости ответили точным броском Семена Кошелева. В третьем периоде точку в матче поставил Александр Барабанов, оформивший дубль. Набрав 58 очков в 43-х играх, «барсы» поднялись на вторую строчку в таблице.