«Ак Барс» взял реванш у «Амура»

Победа в Хабаровске.

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Спорт
14 января 2025  17:28
Автор:
Эдгар Витковский

Казанский клуб начал дальневосточный выезд с уверенной победы, взяв реванш у «Амура» за октябрьское поражение в столице РТ. Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). «Ак Барс» распечатал ворота хозяев за три минуты до конца первого периода, отличился Алексей Пустозеров. Во второй двадцатиминутке соперники обменялись голами – на шайбу Владислава Барулина гости ответили точным броском Семена Кошелева. В третьем периоде точку в матче поставил Александр Барабанов, оформивший дубль. Набрав 58 очков в 43-х играх, «барсы» поднялись на вторую строчку в таблице.

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