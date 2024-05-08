«Ак Барс» забрал лучшего бомбардира «Амура» и расстается с ветеранами

1 мая в КХЛ распахнулось трансферное окно - наиболее долгожданное событие межсезонья. С первых дней клубы вышли на интересные сделки, причем не остался в стороне и «Ак Барс». Казанцы начали зачищать состав от ветеранов и переманили из Хабаровска лучшего бомбардира минувшего сезона.

Новые реалии формирования состава

В это межсезонье клубам предстоит работать на трансферном рынке в новых условиях. Во-первых, изменились сроки проведения чемпионата: если раньше обладатель трофея определялся не позднее 30 апреля, то с сезона-2024/25 чемпионат продлен до 31 мая. Это связано с отстранением сборной России от выступления на чемпионатах мира - теперь мировое первенство будет проходить параллельно с решающими играми за Кубок Гагарина.

Во-вторых, лига ввела ограничения по количеству игроков в составе: не более 25 хоккеистов на односторонних контрактах, не более 45 хоккеистов на двусторонних и трехсторонних контрактах, если у клуба КХЛ нет команды из системы в ВХЛ, и не более 75, если такая команда имеется. Это поможет жестче соблюдать нормы потолка зарплат, который остался прежним - 900 млн рублей. Отметим, что переподписание контрактов теперь тоже не поможет уместиться в потолок: в общей ведомости будут учитываться только три первых обновленных контракта. Каждое следующее переподписанное соглашение в суммарной платежке будет фиксироваться до конца сезона по старым условиям.

При этом изменился пол зарплат КХЛ - нижняя планка, под которую должна быть заведена зарплатная ведомость клубов. С 405 млн в прошлом сезоне она поднялась до 450. При этом доход хоккеиста будет учитываться только в том случае, если он провел не менее трех матчей.

Лимит на легионеров пока остается прежним - три иностранца, однако ФХР уже совсем скоро может вернуться к старому формату с пятью легионерами. Соответствующее решение правление федерации озвучит в ближайшее время.

Ветераны «Ак Барса» покинут клуб

«Барсы» приступили к работе на трансферном рынке без утвержденного тренерского штаба. Генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин еще в конце апреля был замечен в Альметьевске на играх финала Кубка Петрова в компании тренера Анвара Гатиятулина. Но официальных заявлений о сформированном штабе со стороны клуба до сих пор не поступало.

Итак, по состоянию на 30 апреля сроки действия контрактов с «Ак Барсом» истекли у тренерского штаба Зинэтулы Билялетдинова и пяти хоккеистов. Клуб пока объявил об официальном уходе трех игроков: Кирилла Петрова, Дмитрия Кагарлицкого и Кирилла Адамчука. Помимо них, без контрактов остались капитан Александр Радулов и альтернативный капитан Артем Лукоянов.

В первую очередь бросается в глаза уход воспитанника - Кирилла Петрова. Форвард вернулся в состав «барсов» в мае 2019 года, но за пять сезонов в Казани после камбэка так и не стал чемпионом страны. В минувшем сезоне 34-летний хоккеист принял участие в 53 играх, набрав 17 (3 + 14) очков.

Артем Лукоянов, воспитанник альметьевского хоккея, провел в «Ак Барсе» 13 сезонов. За это время 35-летний хоккеист стал настоящей душой клуба и неспроста носил нашивку альтернативного капитана на свитере. Большую часть карьеры в Казани Лукоянов играл в низовых звеньях, выполняя колоссальный объем работы, в том числе в меньшинстве. В сезоне-2023/24 четвертая тройка нападения «барсов» Лукоянов - Кателевский - Дыняк была одной из самых эффективных в лиге по набранным очкам, однако все не вечно - легенда покидает клуб.

Дмитрий Кагарлицкий провел в Казани три сезона, набрал 108 (47 + 61) очков в 208 играх, но откровенно провалил концовку минувшего чемпионата. Летом Кагарлицкому исполнится 35, а учитывая потенциальное омоложение состава, возрастной форвард едва ли будет вписываться в систему игры.

Егор Коршков - первый новичок

Менеджмент клуба ударно поработал над продлением контрактов с ключевыми игроками. Так, на два сезона в «Ак Барсе» останется вратарь Тимур Билялов, а ключевой центрфорвард Кирилл Семенов - сразу на три. Новыми двухлетними соглашениями свои отношения с клубом скрепили нападающие Семен Кошелев и Никита Дыняк.

Отдельное внимание было уделено игрокам, которые этой весной в составе «Нефтяника» стали обладателями Кубка Петрова. Клуб продлил контракты с молодыми Семеном Тереховым и Максимом Быковым. Еще на один сезон в Казани останется и опытный Алексей Марченко.

Пока единственным новобранцем стал 27-летний нападающий Егор Коршков, который перешел из «Амура» на правах свободного агента. Форвард заключил двухлетний контракт, а казанцы смогли выиграть борьбу за игрока у нескольких клубов лиги. В сезоне-2023/24 Коршков выиграл внутрикомандную бомбардирскую гонку, набрав 47 (17 + 30) очков в 73 встречах. Причем форвард помог «Амуру» забронировать место в плей-офф впервые с 2018 года.

Уроженец Новосибирска большую часть своей карьеры провел в системе ярославского «Локомотива». Он успел выиграть Кубок Харламова (2016), взять бронзу чемпионата России (2017), примерить серебро молодежного чемпионата мира - 2016. В 2016-м же Коршков был задрафтован клубом «Торонто Мейпл Лифс», уехал в Канаду спустя три года, но в НХЛ провел лишь один матч. Львиная доля заокеанской карьеры хоккеиста пришлась на игры за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ. Коршков станет далеко не последним новичком «барсов» в межсезонье, учитывая уход лидеров.