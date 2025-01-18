«Ак Барс» забросил пять шайб во Владивостоке

18 января «Ак Барс» продолжил выездную серию встречей с «Адмиралом» во Владивостоке. Казанцы в утреннем матче одолели хозяев площадки со счётом 5:2, нанеся в сумме 18 бросков в створ.

В первом периоде отличился Александр Барабанов, во второй двадцатиминутке Егор Петухов сравнял счёт, но довольно быстро Дмитрий Яшкин вернул гостям преимущество. На 52-й минуте Семён Кошелев создал отрыв для «Ак Барса», после чего Никита Сошников отквитал один гол. На последней минуте встречи Кирилл Семёнов поразил пустые ворота, а Егор Коршков забросил пятую шайбу.

«Ак Барс» поднялся на вторую строчку «Востока», набрав 60 очков.

«Адмирал» – «Ак Барс» – 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

0:1 Барабанов (Коршков, Журавлёв, 15:16)

1:1 Петухов (Сошников, Шулак, 28:40)

1:2 Яшкин (Петан, Семёнов, 35:38)

1:3 Кошелев (Фальковский, 51:33)

2:3 Сошников (Шулак, Петухов, 53:27)

2:4 Семёнов (Яшкин, Журавлёв, 59:26, ПВ)

2:5 Коршков (59:36)