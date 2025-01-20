«Ак Барс» завершил дальневосточный выезд победой

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Спорт
20 января 2025  15:03
Автор:
Эдгар Витковский

«Барсы» справились с «Адмиралом» во второй встрече во Владивостоке. Игра на «Фетисов Арене» завершилась в серии послематчевых бросков (2:1 Б). «Адмирал» открыл счёт уже на третьей минуте – отличился Либор Шулак. В третьем периоде Артем Галимов отквитал гол при игре в меньшинстве. Встреча дошла до серии послематчевых бросков, где хозяева реализовали одну попытку, а казанцы – две. «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 62 очка после 46 встреч.

«Адмирал» – «Ак Барс» – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 Шулак (Петьков, Основин, 02:18)

1:1 Галимов (Кошелев, 47:23, 4х5)

1:2 Галимов (65:00, ПБ)

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