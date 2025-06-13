«Ак Барсу» не удалось договориться с «Торонто» о переходе Вячеслава Пексы

Голкипер Вячеслав Пекса, права на которого принадлежат «Торонто Мэйпл Лифс», мог вернуться в «Ак Барс» в прошлом сезоне, однако клубам не удалось достигнуть договорённости. Об этом 22-летний вратарь рассказал в интервью Metaratings.

– Интерес со стороны «Ак Барса» действительно был, но клубу не удалось договориться с «Торонто», – отметил хоккеист.

Пекса выступает за океаном с сезона 2023/24. В сезоне 2024/25 он провёл два матча в АХЛ за «Торонто Марлис», а большую часть заокеанской карьеры выступает в фарм-клубе ECHL.