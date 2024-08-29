Акция ко Дню Республики Татарстан: молодежь радуется достижениям родного края

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Сегодня, 29 августа, в Казани прошла значимая акция, организованная Татарстанским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в сотрудничестве с Комитетом по делам детей и молодежи Исполнительного комитета города. Мероприятие приурочено к Дню Республики Татарстан и стало символом единства и патриотизма среди молодежи республики.

На зеленой зоне рядом с Казанским Кремлем молодогвардейцы, студенты, активисты общественных организаций и жители города развернули флаг Республики Татарстан размером 50 на 25 метров. Это было не только яркое зрелище, но и важное событие, сосредоточившее на себе внимание всей молодежи республики.

Участники акции смогли насладиться атмосферой праздника, который подчеркнул важность единства разных наций и культур, сосредоточенных в Татарстане. Мероприятие стало платформой для обмена мнениями и идеями о будущем республики.

Среди спикеров были депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова и председатель Набережночелнинского местного отделения Альбина Галиулина.

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Татьяна Ларионова, обращаясь к участникам события, выразила радость: «Мне приятно видеть так много молодежи и студентов сегодня здесь. Мы гордимся своим Татарстаном и любим нашу республику. У нас есть множество причин для гордости — наша история и культура. Мы осознаем, что живем в регионе, где мирно сосуществуют 175 национальностей».

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Альбина Галиулина также высказала свои мысли: «Этот праздник действительно имеет огромное значение для нашей республики. Так приятно видеть столько молодежи. Хочу пожелать вам здоровья и искренне поблагодарить за то, что вы являетесь настоящими патриотами своей страны. Огромное спасибо вам! Мы лучшие!»

Акция завершилась ощущением гордости за достижения Республики Татарстан и верой в то, что молодое поколение будет и дальше вносить вклад в развитие своего края. День Республики Татарстан стал не только праздником, но и днем единения, патриотизма и стремления к новым свершениям.