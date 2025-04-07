Акция «Красная гвоздика»: как помочь ветеранам по всей России

С 10 апреля по 22 июня в России пройдет ежегодная благотворительная акция «Красная гвоздика». Приобретая символический значок, каждый может поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных конфликтов и СВО, сообщает «Татар-информ».

Кому поможет акция?

Ветераны ВОВ и труженики тыла

Несовершеннолетние узники концлагерей

Участники боевых действий на Северном Кавказе и СВО

Как принять участие?

Купить значок у волонтеров на улицах, в парках и скверах (сумма пожертвования — любая).

у волонтеров на улицах, в парках и скверах (сумма пожертвования — любая). Перевести деньги онлайн через QR-код на боксах волонтеров.

Почему это важно?