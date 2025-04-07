Акция «Красная гвоздика»: как помочь ветеранам по всей России

С 10 апреля по 22 июня в России пройдет ежегодная благотворительная акция «Красная гвоздика». Приобретая символический значок, каждый может поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных конфликтов и СВО, сообщает «Татар-информ».
Кому поможет акция?
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Ветераны ВОВ и труженики тыла
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Несовершеннолетние узники концлагерей
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Участники боевых действий на Северном Кавказе и СВО
Как принять участие?
- Купить значок у волонтеров на улицах, в парках и скверах (сумма пожертвования — любая).
- Перевести деньги онлайн через QR-код на боксах волонтеров.
Почему это важно?
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В Татарстане с 2018 года собрано более 1,7 млн рублей, помощь получили 200+ ветеранов.
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Акция — часть большого комплекса мероприятий к 80-летию Победы, включая «Бессмертный полк» и «Георгиевскую ленту».