Акция «Красная гвоздика»: как помочь ветеранам по всей России

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Республика
7 апреля 2025  18:44

С 10 апреля по 22 июня в России пройдет ежегодная благотворительная акция «Красная гвоздика». Приобретая символический значок, каждый может поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных конфликтов и СВО, сообщает «Татар-информ».

Кому поможет акция?

  • Ветераны ВОВ и труженики тыла

  • Несовершеннолетние узники концлагерей

  • Участники боевых действий на Северном Кавказе и СВО

Как принять участие?

  •  Купить значок у волонтеров на улицах, в парках и скверах (сумма пожертвования — любая).
  •  Перевести деньги онлайн через QR-код на боксах волонтеров.

Почему это важно?

  • В Татарстане с 2018 года собрано более 1,7 млн рублей, помощь получили 200+ ветеранов.

  • Акция — часть большого комплекса мероприятий к 80-летию Победы, включая «Бессмертный полк» и «Георгиевскую ленту».

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