Акция «Сад памяти» пройдет в Татарстане

4 мая в республике пройдет международная акция «Сад памяти». В преддверии празднования 79-й годовщины Победы, участники мероприятия получат возможность высадить дерево в память близкого человека или родственника, погибшего в ВОВ.

В этом году подготовлено 50 000 саженцев. Места проведения акции можно узнать на официальном сайте. Так под Казанью отведено 4 участка для высадки. Акция стартует в 10:00 утра. Весь инвентарь, необходимый для посадки саженцев, будет выдан на месте.

Напомним, 28 апреля, в рамках благотворительной акции «Урманфест», было высажено почти 500 саженцев возле хосписа «Наташа» в Казани.