Почти 500 сажанцев высадили в Казани на территории хосписа «Наташа»

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Город
28 апреля 2024  19:01

В Казани на территории хосписа «Наташа» прошла благотворительная акция «Урманфест». Участники акции, которых собралось более 100 человек, высадили около 500 саженцев кустарников и деревьев. 

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров сообщил, что акция «Урманфест» проводится уже пятый год и за все время было посажено более 300 тысяч саженцев. Он также выразил слова благодарности неравнодушным жителям республики, которые участвуют в создании «зеленого пояса» Татарстана.

Напомним, что идейным вдохновителем хосписа является Владимир Вавилов, председатель Фонда Анжелы Вавиловой. В феврале его по видеосвязи открыл президент России Владимир Путин.

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