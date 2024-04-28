Почти 500 сажанцев высадили в Казани на территории хосписа «Наташа»

В Казани на территории хосписа «Наташа» прошла благотворительная акция «Урманфест». Участники акции, которых собралось более 100 человек, высадили около 500 саженцев кустарников и деревьев.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров сообщил, что акция «Урманфест» проводится уже пятый год и за все время было посажено более 300 тысяч саженцев. Он также выразил слова благодарности неравнодушным жителям республики, которые участвуют в создании «зеленого пояса» Татарстана.

Напомним, что идейным вдохновителем хосписа является Владимир Вавилов, председатель Фонда Анжелы Вавиловой. В феврале его по видеосвязи открыл президент России Владимир Путин.