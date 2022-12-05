 Акцию «Елка желаний» в этом году проведут и для детей из новых регионов РФ
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Акцию «Елка желаний» в этом году проведут и для детей из новых регионов РФ

Желание можно загадать до 10 декабря.

Россия/Мир
5 декабря 2022  08:40
Автор:
Карина Кострулева

В этом году к Всероссийской акции «Елка желаний» присоединятся дети от 3 до 17 лет, проживающие в новых регионах РФ — ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. В пресс-службе Минпросвещения РФ подчеркнули, что желание можно загадать до 10 декабря.

Желание детей могут быть и материальными — книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, так и нематериальными — поездки в другие города или встреча с кумирами. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что проведение Республиканской елки обойдется в почти 32 млн рублей. Поставщик будет определен 5 декабря.

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