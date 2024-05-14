Акцизы увеличили бюджет Татарстана на 14 млрд рублей

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Республика
14 мая 2024  10:34
Автор:
Эндже Гарафиева

С начала 2024 года бюджет Татарстана увеличился на 13,6 миллиарда рублей благодаря акцизам. По информации пресс-службы Министерства финансов РТ, эти средства составляют 31,7% от запланированных поступлений.

Основную часть этих акцизов составляют налоги с нефтепродуктов, на которые приходится 6,6 миллиарда рублей. За ними следуют акцизы на пиво, которые принесли 4,1 миллиарда рублей, акцизы на алкогольные напитки на сумму 1,4 миллиарда рублей, а также акцизы, связанные с компенсацией потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, составившие 1,5 миллиарда рублей.

В Минфине РТ подчеркнули, что средства от акцизов на нефтепродукты направляются на целевые нужды, включая финансирование дорожных работ. Эти инвестиции входят в рамки национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного по указанию президента России Владимира Путина.

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