Актер Безруков на «деловом понедельнике» признался в любви к Казани

Столица Татарстана постепенно превращается в одну из главных культурных площадок страны.

Об этом вчера на «деловом понедельнике» заявил мэр города Ильсур Метшин, подводя итоги недавних громких событий.

По словам градоначальника, город успешно принимает мероприятия федерального масштаба, собирающие десятки тысяч зрителей. В пример он привел гастроли МХАТа и прошедший «VK Fest». Особо мэр отметил концерт рэпера Басты, собравший порядка 40 тысяч человек.

«Не каждый город способен собрать под одними сводами 40 тысяч зрителей. Пообщавшись с артистом, мы увидели, насколько впечатляющим было шоу. Судя по глазам людей и их аплодисментам, это был настоящий успех», - подчеркнул Метшин, добавив, что такие события интересны и молодежи, и старшему поколению.

Почетным гостем «делового понедельника» неожиданно стал народный артист РФ Сергей Безруков. Он признался в искренней любви к Казани. «Я в восторге! Знаете, как к родным приезжаешь, это дорогого стоит. Настоящее гостеприимство», - заявил актер, пообещав еще чаще посещать республику.

Также Безруков в шутку попросил у Метшина похлопотать перед Рустамом Нургалиевичем о присвоении ему звания народного артиста Татарстана, поскольку в республике он уже давно свой.

«Мы все работаем на благо нашей страны. Каждый на своем месте должен хорошо делать свое дело», - добавил популярный актер.

Кстати, с 9 по 11 июня в столице Татарстана пройдет заседание Совета министров иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Казань приедут представители Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. С 17 по 19 июня запланирован саммит Россия - АСЕАН с участием глав государств и правительств, представителей министерств, ведомств и региональных объединений.