«Алабуга» расширяет сотрудничество с Узбекистаном в сфере образования

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Россия/Мир
3 июля 2024  15:56
Автор:
Эндже Гарафиева

Особая экономическая зона «Алабуга» продолжает развивать сотрудничество с Узбекистаном. В прошлом году было подписано соответствующее меморандум, а сейчас разрабатывается дорожная карта по дальнейшим шагам.

Как рассказал старший специалист Управления по взаимодействию с СНГ ОЭЗ «Алабуга» Евгений Белов, предложения по дорожной карте уже направлены в Министерство дошкольного и школьного образования РУ.

В частности, «Алабуга» предложила провести в Узбекистане олимпиаду по финансовой грамотности и предпринимательству на основе собственной компьютерной стратегии. Олимпиада уже прошла в четырех областях страны. 

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