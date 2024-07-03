«Алабуга» расширяет сотрудничество с Узбекистаном в сфере образования

Особая экономическая зона «Алабуга» продолжает развивать сотрудничество с Узбекистаном. В прошлом году было подписано соответствующее меморандум, а сейчас разрабатывается дорожная карта по дальнейшим шагам.

Как рассказал старший специалист Управления по взаимодействию с СНГ ОЭЗ «Алабуга» Евгений Белов, предложения по дорожной карте уже направлены в Министерство дошкольного и школьного образования РУ.

В частности, «Алабуга» предложила провести в Узбекистане олимпиаду по финансовой грамотности и предпринимательству на основе собственной компьютерной стратегии. Олимпиада уже прошла в четырех областях страны.