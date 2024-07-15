- В нашем районе нет ни одного предприятия, организации, которые бы отказала в помощи и поддержке ребят, который сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО. Поддерживают все – кто, чем может: радиоэлектроника, телефоны, квадрокоптеры, генераторы и многое-многое другое, что необходимо на передовой. Это и письма наших школьников, которые тоже являются огромной поддержкой для бойцов. – отметил Альберт Салихов. - Армия Победы – это символ единения нашего народа. Мы знаем, что правда за нами. Желаю всем вернуться домой живыми и здоровыми!