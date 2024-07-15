Альберт Салихов: Армия Победы – это символ единения нашего народа

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Альберт Салихов стал участником телемарафона «Вступай в Армию Победы!», который сегодня транслируется на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».

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Республика
15 июля 2024  19:29
Автор:
Ольга Иванычева

- В нашем районе нет ни одного предприятия, организации, которые бы отказала в помощи и поддержке ребят, который сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО. Поддерживают все – кто, чем может: радиоэлектроника, телефоны, квадрокоптеры, генераторы и многое-многое другое, что необходимо на передовой. Это и письма наших школьников, которые тоже являются огромной поддержкой для бойцов. – отметил Альберт Салихов. - Армия Победы – это символ единения нашего народа. Мы знаем, что правда за нами. Желаю всем вернуться домой живыми и здоровыми!

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