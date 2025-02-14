Александр Большунов выиграл гонку в Италии

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии на дистанции 30 км классическим стилем. Дистанцию спортсмен преодолел за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Вторым к финишу пришёл итальянец Лоренцо Бузин, отставший от лидера на 14,4 секунды, тройку лучших замкнул его соотечественник Маттиа Армелини (+1 минута 25,2 секунды).

Первоначально Большунов был заявлен под флагом РФ, однако перед стартом и гражданство спортсмена убрали из протоколов. В итоге россиянин выступал под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Отметим, что для Большунова эта победа стала первой за три года на международном уровне.