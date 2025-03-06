Александр Большунов выиграл золото в гонке на 10 км

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Спорт
6 марта 2025  16:37
Автор:
Эдгар Витковский

В Казани завершился четвёртый соревновательный день чемпионата страны по лыжным гонкам, состоялись гонки у мужчин и женщин на 10 км свободным стилем. В мужском зачёте первым финишировал представитель Татарстана Александр Большунов, обогнав партнёра по сборной Савелия Коростелёва на 6,5 секунд. Третьим гонку завершил представитель Тюменской области Артём Мальцев.

У женщин первое время показала Екатерина Смирнова, а вот представительница Татарстана Дарья Непряева пришла к финишу третьей, уступив лидеру 28,2 секунды.

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