Александр Медведев: Вендел, Глушенков и Педро пропустят матч против «Спартака»

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Спорт
20 августа 2024  15:15
Автор:
Назиля Фахрутдинова

24 августа на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоится встреча шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и московским «Спартаком». К сожалению, команда не сможет рассчитывать на полузащитников Вендела и Максима Глушенкова, а также нападающего Педро. Об этом сообщил председатель правления питерского клуба Александр Медведев в интервью ТАСС.

«К сожалению, мы не сможем рассчитывать на Глушенкова, Вендела и Педро, - отметил Медведев. - Кроме того, травмированы также Родригао и [Ильзат] Ахметов. В итоге нашей команде придется выкладываться на все 100% и стараться компенсировать отсутствие ключевых игроков».

 

Глушенков, который на данный момент является лучшим бомбардиром лиги, получившим 7 голов в 5 матчах, столкнулся с серьезной неприятностью на последней игре против «Химок», где он сломал лучевую кость правой руки. Операция прошла успешно, однако восстановление займет время. Вендел, к сожалению, также получил травму в недавнем матче против «Динамо», что лишает команду важного игрока в предстоящей встрече.

В текущем сезоне «Зенит» демонстрирует отличные результаты и занимает первую строчку в таблице РПЛ, набрав 13 очков после пяти проведенных игр. Несмотря на отсутствие нескольких ключевых футболистов, команда будет стремиться продолжить свою победную серию и показать достойный уровень игры в матче против одного из своих главных соперников.

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