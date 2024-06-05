Алина Загитова станет послом игр БРИКС в Казани

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет послом игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 24 июня, пишут РИА Новости.

Выбор Алины Загитовой в качестве посла Игр БРИКС подчеркивает важность спортивного сотрудничества между странами БРИКС. Чемпионка, известная своими талантом, грацией и харизмой, будет представлена в качестве посла Игр 6 июня. Вместе с ней послом станет олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

Игры БРИКС собирают около пяти тысяч спортсменов, которые будут соревноваться за 387 комплектов медалей.

