Алина Загитова станет послом игр БРИКС в Казани

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Спорт
5 июня 2024  13:27
Автор:
Эндже Гарафиева

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет послом игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 24 июня, пишут РИА Новости. 

Выбор Алины Загитовой в качестве посла Игр БРИКС подчеркивает важность спортивного сотрудничества между странами БРИКС. Чемпионка, известная своими талантом, грацией и харизмой, будет представлена в качестве посла Игр 6 июня. Вместе с ней послом станет олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин. 

Игры БРИКС собирают около пяти тысяч спортсменов, которые будут соревноваться за 387 комплектов медалей.
 

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Алина Загитова станет послом игр БРИКС в Казани
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