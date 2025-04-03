Алмаз Хисамутдинов назначен главой Арского района Татарстана

Ранее возглавлявший главное управление ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов стал новым руководителем Арского района. Об этом на заседании совета муниципалитета сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что прежний глава района Ильшат Нуриев, проработавший на этой должности более 10 лет, переходит на новую должность — ректора Казанского государственного аграрного университета.

Хисамутдинов, уроженец соседнего Балтасинского района, заявил, что приложит все усилия для развития территории. В завершение заседания Мухаметшин вручил Нуриеву медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».