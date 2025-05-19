Альметьевская фирма выплатила 28 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура Альметьевска выявила серьезные нарушения трудового законодательства в компании «Алнэко». Проверка показала, что с февраля по апрель 2025 года предприятие задерживало зарплату 278 сотрудникам, накопив долг в 28 миллионов рублей.

Также обнаружены другие нарушения: неоформленные трудовые договоры и отсутствие документов по технике безопасности. Прокуратура потребовала устранить нарушения и привлекла директора компании к административной ответственности.

Благодаря вмешательству надзорного органа все долги по зарплате уже погашены. Меры приняты по статьям о невыплате зарплаты, ненадлежащем оформлении трудовых отношений и нарушении требований охраны труда.