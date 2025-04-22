Альметьевские ветераны получат поздравления к 80-летию Победы

В преддверии 9 Мая более 450 ветеранов Альметьевского района – участники войны, труженики тыла, блокадники и вдовы фронтовиков – получат персональные поздравления от руководства Татарстана и района.

Раис республики Рустам Минниханов и глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова лично организуют вручение подарков и праздничных открыток. До Дня Победы волонтеры, соцработники и представители власти посетят каждого ветерана на дому.

Среди тех, кого поздравят, – четверо участников Великой Отечественной, двое бывших узников концлагерей, один блокадник Ленинграда и свыше 400 вдов фронтовиков и тружеников тыла.