Альметьевские ветераны получат поздравления к 80-летию Победы

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Республика
22 апреля 2025  12:45

В преддверии 9 Мая более 450 ветеранов Альметьевского района – участники войны, труженики тыла, блокадники и вдовы фронтовиков – получат персональные поздравления от руководства Татарстана и района.

Раис республики Рустам Минниханов и глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова лично организуют вручение подарков и праздничных открыток. До Дня Победы волонтеры, соцработники и представители власти посетят каждого ветерана на дому.

Среди тех, кого поздравят, – четверо участников Великой Отечественной, двое бывших узников концлагерей, один блокадник Ленинграда и свыше 400 вдов фронтовиков и тружеников тыла.

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