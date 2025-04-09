Альметьевский браконьер получил условный срок за убийство лося

Альметьевский районный суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ).

Обстоятельства дела:

25 июля 2024 года мужчина незаконно подстрелил трехлетнего самца лося у села Туктар

После ранения животного добил его ножом

Попытался вовлечь друга в разделку туши под предлогом «тренировки с оружием», но тот отказался и сообщил о нарушении

Причиненный ущерб оценен в 240 тыс. рублей (стоимость туши по методике расчета ущерба охотресурсам)

Наказание:

✔ 3 года условно с испытательным сроком 2 года

✔ Запрет на охоту и рыбалку на 2 года

✔ Полное возмещение ущерба

Виновный признал свою вину. Приговор еще может быть обжалован.

Дело расследовалось при поддержке Альметьевской прокуратуры. Охотоведы и правоохранительные органы оперативно пресекли попытку сокрытия преступления, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.