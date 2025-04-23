Амир Мифтахов показал худшую личную статистику по отражённым броскам за матч в КХЛ

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов, защищавший ворота казанского клуба с первых минут шестой игры серии с «Динамо» (1:6), продемонстрировал худшую личную статистику по отражённым броскам. За 9 минут 21 секунду, проведённые на площадке, вратарь отразил один бросок из трёх (33,3%). При счёте 0:2 Мифтахова заменили на Тимура Билялова, который завершил матч с 80% отражённых бросков (12/15).

До игры с «Динамо» худший процент отражённых бросков в карьере Мифтахова в КХЛ был в играх с «Сибирью» (30 октября 2020 года) и «Витязем» (23 декабря 2022 года). В обоих матчах он отразил 7 из 10 бросков (70%).