Аналитики Яндекс.Погода составили уточненный прогноз на новогоднюю ночь в Казани, а также выяснили, какие годы отличились, по мнению казанцев, идеальной новогодней погодой.

Анализ показал, что предстоящая новогодняя ночь в число идеальных, к сожалению, не войдет.

По словам руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды. Александра Ганьшина, в ночь с 31 декабря на 1 января в Казани ожадается понижение температуры до -5 градусов, а также ветер до 3,5 метров в секунду. Город поддастся влиянию легкого снегопада.

Специалисты сервиса Яндекс.Взгляд. выяснили, что такое для россиян идеальная новогодняя погода. Для этого было опрошено более 1000 жителей страны.

Оказалось, что больше всего россиян переполняет чувство праздника в безветренную погоду, с умеренным снегопадом и температурой от 0 до -10 градусов. Чаще всего такую погоду замечали в Самаре: целых пять раз за последнее десятилетие

Казанцы отметили 2012-й, 2013-й, 2019-й и 2020-й как годы с подобной новогодней погодой.

Жителям Москвы, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга и Перми встретить Новый год при идеальной погоде за последнее десятилетие не удалось ни разу.